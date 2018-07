Eleito no 1o turno, Marcio Lacerda prega distensão com PT Reeleito no primeiro com 52,69 por cento dos votos válidos, o prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda (PSB) procurou diminuir a tensão com a oposição, em especial o PT, afirmando logo após a vitória que suas diferenças com o partido, derrotado no pleito, "não são tão grandes".