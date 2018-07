Eleitor de RO é o primeiro a tirar título via internet

Rondônia foi o primeiro Estado a implantar o Título Net. O atendimento do primeiro eleitor no cartório eleitoral durou menos de três minutos, uma vez que José Amarildo já havia realizado todos os procedimentos de preenchimento do formulário e atualização de dados pela internet. O projeto foi testado em caráter experimental pelos eleitores do Distrito Federal em 2008.

O projeto Título Net será estendido para os demais Estados do Brasil, conforme cronograma editado pela Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral. Na próxima segunda-feira, o projeto chegará à Paraíba. A seguir, virão Distrito Federal, dia 20, e São Paulo e Paraná, no dia 27. Em agosto, o cronograma prevê a implementação do projeto em Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão e Rio Grande do Sul, no dia 3; Acre, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro e Sergipe, no dia 10; Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, no dia 17; e por fim, Amapá, Bahia, Pará, Pernambuco, Roraima e Tocantins, no dia 24.