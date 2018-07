Eleitores estreantes preferem Obama, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

As seções eleitorais começam a fechar na Costa Leste do país, enquanto Obama busca a reeleição contra o republicano Mitt Romney, no que deve ser uma disputa apertada.

Quase dois em cada 10 novos eleitores disseram que empregos são sua principal prioridade, comparado com um em cada 10 entre aqueles que já votaram no passado.

No Estado-chave de Ohio, cerca de dois terços dos que votaram mais cedo escolheram Obama. A mesma proporção dos que votaram no dia da eleição, nesta terça-feira, optou por Romney, segundo a pesquisa. Eleitores de baixa renda em Ohio escolheram Obama por uma margem de dois para um.

(Reportagem de Kim Dixon e Rachelle Younglai)