Eleitores voltam às urnas; PT e PSDB protagonizam disputa-chave em SP

Cerca de 31,7 milhões de eleitores deverão votar, segundo estimativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O segundo turno ocorre das 8h às 17h no horário local. A expectativa é que, assim como no primeiro turno, os resultados consolidados estejam disponíveis até o fim da noite.

O segundo turno ocorre em cidades com mais de 200 mil eleitores onde nenhum candidato alcançou mais de 50 por cento dos votos válidos.

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, o cenário é de reversão do placar da primeira rodada. O petista Fernando Haddad ultrapassou o tucano José Serra, que saiu como vencedor do primeiro turno, e manteve a liderança em todas as pesquisas da reta final.

Nas últimas pesquisas divulgadas no sábado, Haddad manteve uma confortável distância sobre Serra: 15 pontos percentuais no Ibope e 14 pontos no Datafolha.

A reversão do resultado do primeiro turno ocorre em outras três capitais: Belém, na rivalidade entre Zenaldo Coutinho (PSDB) e Edmilson Rodrigues (PSOL); Curitiba, na disputa entre Gustavo Fruet (PDT) e Ratinho Junior (PSC); e Florianópolis, com Gean Loureiro (PMDB) e Cesar Souza Junior (PSD).

Já a rivalidade entre PT e PSDB repete-se em outras duas capitais: João Pessoa, com Luciano Cartaxo (PT) e Cicero Lucena (PSDB); e Rio Branco, na disputa entre Marcus Alexandre (PT) e Tião Bocalom (PSDB).

Em Fortaleza, a disputa seguia indefinida até as últimas pesquisas. Elmano de Freitas (PT) e Roberto Claudio (PSB) mantiveram-se empatados em levantamentos divulgados na véspera do voto, com 50 por cento cada no Datafolha e 44 por cento para Claudio e 42 por cento para Elmano no Ibope, dentro da margem de erro. PT e PSB se enfrentam também em Cuiabá.

Entre as capitais, o segundo turno será realizado também em Vitória, Campo Grande, Salvador, São Luís, Teresina, Natal, Manaus, Macapá e Porto Velho.

No primeiro turno, o PMDB manteve-se como o partido que tradicionalmente mais elege prefeitos, apesar de sofrer uma queda. Entre as grandes legendas, o PSB foi o que teve o maior crescimento.

O PT cresceu enquanto o PSDB recuou. Já o PSD saiu de sua primeira eleição como o quarto maior partido.

(Reportagem de Hugo Bachega)