Eles são da Suécia } } Eu sabia que não queria escrever canções de amor

Qual é a expectativa para a primeira vez de vocês no Brasil? Eu venho trocando e-mails com fãs há uns cinco ou seis anos, então nós estamos muito felizes de ir para São Paulo. Não sei o que esperar, tomara que seja algo que eu possa contar para os meus netos.

O setlist será baseado no disco mais recente, 'Forever Today'?

Vamos tocar muitas de 'Forever Today', mas, no palco, tentamos misturar músicas de todos os álbuns, talvez até algumas músicas novas.

Vocês estão compondo agora? Sim, estamos procurando as músicas certas para fazer um álbum. Não sei quando ficará pronto, mas estamos trabalhando.

Como foi gravar 'Forever Today' ao vivo? Era divertido. Ficávamos no estúdio dia e noite, 20 pessoas. Fazíamos as refeições lá, era como um acampamento de verão. Era mais inteligente do que gravar a guitarra numa tarde, e a bateria em outra. É mais natural quando juntamos todo mundo, conseguimos a energia certa.

Quantas pessoas integram o I'm From Barcelona? Somos 27. Mas não é como uma banda normal, porque algumas pessoas têm filhos agora, e nem sempre podem entrar em turnê. Então temos outras pessoas ajudando, se o baterista não pode ir, por exemplo. O line up muda sempre, então dá trabalho ensaiar com pessoas diferentes toda hora. Mas, ao mesmo tempo, se são sempre as mesmas pessoas, vai chegar uma hora que não vamos ter mais o que falar. Então com pessoas novas sempre temos gente nova para conhecer.

Suas letras falam de coisas positivas ou rotineiras. Você faz música para que as pessoas se sintam mais felizes? No começo era uma combinação de coisas. Eu sabia que não queria escrever canções de amor. Queria tentar outros assuntos além de "garoto encontra garota". Mas também no ano em que começamos eu tinha acabado de me apaixonar, então era esse sentimento de estar apaixonado, e como ele soa, que fazia com que os assuntos não fossem só sobre amor. O sentimento é esse, mas as letras são sobre coisas da vida.

Você trocava e-mails com brasileiros, já sabe como pretende passar seu tempo no país? Recebeu alguma dica? Vamos ficar só dois dias. Quando vou tocar em algum lugar, não gosto de fazer muitos planos, porque senão ficaria frustrado, já que o tempo é curto. Estamos indo do outro lado do mundo para fazer apenas um show. Espero poder voltar e fazer uma turnê de verdade. Espero que abra as portas.

