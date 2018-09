Eles voltaram e estão à solta

Depois de um ano mais do que proveitoso, com Copa do Mundo e eleições para deleite de sua trupe, o CQC volta das férias nesta segunda-feira, 14, na Band, prometendo novos quadros, novo integrante, mudanças entre os repórteres e o espírito crítico e bem-humorado de sempre. O âncora, Marcelo Tas, conta-nos o que vem por aí nesta nova fase, acompanhando a chegada da nova programação da casa.

O que podemos esperar de novidades neste ano?

Uma delas é o quadro Norte e Sul, que é uma brincadeira e, ao mesmo tempo, uma crítica em relação ao comportamento das pessoas em diferentes partes do País. A gente divide o Brasil e cria situações para ver como as pessoas reagem lá e aqui. Por exemplo, um dos nossos meninos aparece com uma namorada de 14 anos grávida. Em alguns lugares, isso é muito natural, Em outros, o pessoal quer chamar a polícia. Todos vão participar.

O Oscar Filho vai ser o terceiro da equipe a fazer o Proteste Já!, certo?

Esta é uma mudança bastante importante, já que o Proteste Já! é a coluna vertebral do programa. E eu estou muito feliz com as coisas já prontas. Ele já apanhou, foi preso... O Oscar cresceu muito em 2010, não na estatura, no programa mesmo. Nunca tive dúvidas de que era ele mesmo quem deveria fazer o quadro. Acho que ele é a grande expectativa para este ano.

E o novo integrante, quando começa?

Temos quatro candidatos muito bons. Desta vez não teremos concurso, vamos fazer uma contratação profissional e ele vai começar quando estiver pronto. É cada vez mais difícil selecionar alguém para o programa, porque a comparação é muito cruel.

A visão do público em relação ao CQC mudou nesses 4 anos?

Mudou e fez a gente mudar. Às vezes você faz um puta programa e os caras vão lá e criticam. Aliás, coisas muito apropriadas. O público do CQC é tão crítico quanto o programa.

E o sucesso tem se mantido?

A gente está no teto da Band, somos o programa de maior faturamento da emissora, o que é uma responsabilidade muito grande. Não é uma audiência fácil de manter, é uma luta constante, porque, apesar de a gente ser pequeno, despertamos uma agressividade que eu acho desproporcional. Os filmes de segunda-feira da Globo foram supermeia-boca quando o CQC estava fora do ar. Pode esperar qual vai ser o filme desta segunda-feira...