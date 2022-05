Eletrobras é denunciada por funcionários na SEC sobre risco de assumir Santo Antônio

RIO - Associações ligadas ao setor elétrico registraram queixa na Security Exchange Commission (SEC), nos Estados Unidos, alertando aos acionistas que eles não estão devidamente informados sobre o valor que Furnas, subsidiária da Eletrobras, deverá arcar no caso da arbitragem da usina hidrelétrica de Santo Antônio.

"As informações disponibilizadas pela estatal na Assembleia Geral Ordinária de acionistas não transparecem o real risco de prejuízo da companhia, que pode chegar a R$ 18 bilhões", denunciam a Associação dos Empregados da Eletrobras (Aeel), a Associação dos Empregados de Furnas (ASEF) e o Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE).

A reportagem pediu posicionamento da Eletrobras. Assim que responderem, esta reportagem será atualizada.

Como acionistas, tanto a Aeel quanto a ASEF, declaram não terem sido devidamente informadas sobre os riscos da arbitragem de Santo Antônio. A arbitragem surgiu pelo atraso das obras da hidrelétrica pela empresa controladora da usina, Madeira Energia S/A (Mesa), que foi acionada para o pagamento de contratos de venda de energia que não foram honrados.

A arbitragem decidiu que a Mesa deverá pagar cerca de US$ 300 milhões pelo descumprimento dos contratos. Esta situação obriga os sócios da empresa a integralizar mais capital na companhia, e, recentemente, à exceção da Eletrobras, Cemig, Andrade Gutierrez, Odebrecht e Amazônia Energia, sócias de Furnas na Mesa se recusaram a injetar mais dinheiro na empresa, o que pode levá-la à falência ou estatização.

"A recente decisão da SEC de investigar a direção da Vale por não ter informado os acionistas sobre os devidos riscos sobre a represa do Córrego do Feijão é um exemplo de como a denúncia apresentada no caso de Santo Antônio poderá ter sérias consequências à Eletrobras", afirmam os sindicatos.

Amanhã, o Tribunal de Contas da União (TCU) retoma o julgamento da segunda fase da privatização da Eletrobras, cuja capitalização em bolsa de valores deve ocorrer até meados de julho, se os esforços do governo tiverem sucesso.