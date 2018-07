Eletrobras deve gastar R$1,4 bi com saída de funcionários--presidente

Segundo ele, o valor será provisionado no balanço da companhia deste segundo trimestre, se a aprovação ocorrer ainda em abril. Para o executivo, o programa, que deve ser lançado em abril, se tiver aprovação do Ministério do Planejamento, tem taxa de retorno superior a 60 por cento.

"O custo do PID vai cair todo em 2013 e a parte dos benefícios serão sentidos uma parte em 2013 e principalmente em 2014", disse Carvalho Neto a jornalistas.

Cerca de 9,6 mil dos 28 mil empregados da estatal são elegíveis ao programa de desligamento e a Eletrobras considera que o custo do PID se pague em pouco tempo. A redução de pessoal deverá ocorrer principalmente nos setores não operacionais. (Por Anna Flavia Rochas; Edição de Aluísio Alves)