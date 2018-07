Eletrobras espera indenização de cerca de R$30 bi por concessões

Segundo ele, esse é o valor contábil não amortizado dos ativos da Eletrobras cujas concessões venceriam entre 2015 e 2017.

"A gente espera que seja próximo do nosso valor contábil, de 30 bilhões (de reais)", disse Carvalho Neto a jornalistas antes de reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).

A expectativa do governo, porém, é de cobrir todos os valores de indenização --da Eletrobras e de todas as outras empresas envolvidas na renovação-- com os cerca de 20 bilhões de reais do fundo da Reserva Global de Reversão (RGR), encargo que tem como uma das finalidades justamente esse tipo de indenização.

O governo vai divulgar na quinta-feira os valores das indenizações e as novas remunerações dos ativos de geração e transmissão que terão as concessões renovadas de modo antecipado.

"Amanhã é um dia importante, amanhã é que nós vamos saber quanto vai ser", disse o presidente da Eletrobras. Os números deverão ser publicados no Diário Oficial da União.

A expectativa de Carvalho com relação às indenizações mexeu positivamente com as ações da Eletrobras, com os papéis preferenciais acelerando a alta para até 3 por cento logo após a declaração do executivo, em Brasília.

Às 12h07, as ações da Eletrobras operavam com alta de 2,75 por cento, a 16,44 reais, enquanto o Ibovespa registrava queda de 0,67 por cento.

(Por Leonardo Goy)