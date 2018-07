Eletrobras quer apoio da União para captar com rating soberano A Eletrobras não prevê contar com aportes do Tesouro Nacional, nem emitir debêntures ou aumentar o capital, mas espera ter garantias da União para poder captar 3 bilhões de reais em financiamentos neste ano com bancos públicos com nota de crédito soberana, disseram executivos da companhia a jornalistas nesta quinta-feira.