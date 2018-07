Eletrobrás tem prejuízo de R$ 2,09 bi 2o trimestre A Eletrobrás teve prejuízo de 2,09 bilhões de reais no segundo trimestre, após registrar lucro líquido de 142,8 milhões em igual período do ano passado. De janeiro a junho, a empresa registrou prejuízo de 1,98 bilhão, em contraste com o lucro líquido de R$ 984,4 milhões obtido no primeiro semestre de 2008.