Eletronuclear diz que em 3 anos finaliza 1º depósito de lixo atômico A Eletronuclear, que administra as usinas nucleares de Angra 1 e 2 (RJ), vai concluir a construção da primeira cápsula demonstrativa para contenção do lixo atômico dentro de três anos, disse o presidente da estatal, Othon Luiz Pinheiro. Segundo ele, o armazenamento não será imposto a nenhum município, mas aquele que se dispuser a estocar esse lixo ganhará royalties. "Se nós tivermos a competência para demonstrar que é seguro, vai ter muito município com densidade populacional baixa, sem uso para terrenos públicos, que vai ganhar com isso, sem consequências para a população", afirmou. Angra 3 deverá entrar em funcionamento em 2016.