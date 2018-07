Eletronuclear informa que Angra 1 retomou operações A Eletronuclear informou nesta terça-feira, 9, que a usina nuclear Angra 1 (RJ) voltou a operar ontem, às 23h59, e está em processo de elevação de potência. A termelétrica se desligou de forma automática na última quinta-feira, e técnicos da estatal identificaram que a causa havia sido uma falha eletrônica no sistema de controle de barras, instrumento responsável por controlar a potência da unidade. Após investigar as origens do problema, os técnicos fizeram o reparo do local. A usina Angra 1 tem capacidade instalada de 640 MW.