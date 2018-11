Eletropaulo: árvores provocam 60% dos blecautes em SP

Quatro desses bairros estão na zona oeste: Pinheiros, Alto da Lapa, Pompeia e Perdizes. Completa a lista o Brooklin, na zona sul. "São regiões muito arborizadas e onde notamos ser mais comuns os casos de árvores na rede, apesar de mantermos um programa de poda", disse o diretor de Operações da AES Eletropaulo, Roberto Mário Di Nardo.

Quedas de árvores são a principal causa de queda de energia elétrica (61% dos casos). Na sequência aparecem quedas de pipas e balões (11%), falhas de equipamento (11%), raios (9%), colisões contra postes (6%) e animais na rede (2%).

O estrago que cada um desses itens provoca no sistema depende do ponto atingido, segundo o diretor da AES Eletropaulo. "O toque de um galho na rede provoca instantaneamente curto-circuito para retirar energia da rede e evitar um problema maior. Se for uma interrupção secundária, pode afetar 20 clientes ou mais de 2 mil", afirma Di Nardo.

A AES Eletropaulo calcula que, em dias de chuva forte, o tempo de traslado até o local da ocorrência seja quintuplicado por causa do trânsito. Outro problema é que parte da rede ainda não é automatizada, portanto, os técnicos não conseguem detectar a falha da central. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.