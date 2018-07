Eletropaulo nega apagão em congresso judiciário A AES Eletropaulo informou hoje, por meio de nota, que não tem registro de nenhum apagão ocorrido na noite de ontem na abertura do 3º Congresso Nacional do Judiciário, promovido no Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, conforme noticiado. A empresa disse que não recebeu reclamações de clientes da região e que já enviou técnicos para inspeção de instalações internas do estabelecimento. A Eletropaulo comunicou ainda que será divulgado um parecer assim que concluir a análise detalhada das informações relacionadas ao fato.