Eletropaulo tem até esta terça para justificar falhas A AES Eletropaulo tem até esta terça-feira para apresentar à Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) as suas justificativas para os problemas ocorridos em na última quinta-feira (14), após as fortes chuvas que atingiram a capital paulista e parte da região metropolitana. O prazo foi definido pelo órgão após iniciar processo de fiscalização no Centro de Operações da Eletropaulo na última sexta-feira (15), quando uma equipe da Arsesp se reuniu com a distribuidora paulista para solicitar as informações detalhadas das ocorrências. Nesse mesmo dia, a direção da agência se reuniu também com a administração da AES Eletropaulo.