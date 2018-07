Eletropaulo tem prejuízo de R$72,6 mi no 4o tri A Eletropaulo, distribuidora de energia do grupo AES, registrou um prejuízo líquido de 72,6 milhões de reais no quarto trimestre, perda acima da esperada pelo mercado e afetada por custos de compra de energia, revisão e reajuste tarifários, aumento de despesas entre outros fatores.