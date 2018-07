A distribuidora de energia do grupo AES afirmou em nota que, desde 2004, já foram regularizadas mais de 500 mil ligações e investidos 380 milhões de reais no âmbito do programa Transformação de Consumidores em Clientes.

Até 2016, a AES Eletropaulo irá regularizar mais 175 mil medidores em comunidades de toda sua área de concessão.

(Por Anna Flávia Rocha)