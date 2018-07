Eletrosul deve desistir de eólica A Eletrosul está prestes a desistir do projeto da Usina de Energia Eólica Capão do Tigre, em São José dos Ausentes (RS), estimado em R$ 900 milhões, com capacidade de 180 Megawatts. A estatal avalia que o potencial de produção da usina está ameaçado por um programa de reflorestamento na região, explicou o diretor de engenharia da empresa, Ronaldo Custódio, em reunião na Assembleia Legislativa gaúcha. As florestas próximas seriam um obstáculo à geração eólica. Ele disse que a Eletrosul está "prestes a abortar" a apresentação do projeto no leilão de energia eólica marcado para o dia 25 de novembro.