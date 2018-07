Eletrosul obtém financiamento de 100 mi de euros com banco alemão A Eletrosul, empresa do grupo Eletrobras, acertou um financiamento de 100 milhões de euros com o banco de fomento alemão KfW Bankengruppe, recursos que serão destinados para projetos de geração de energia eólica e solar, informou a empresa nesta sexta-feira.