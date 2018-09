Elevação do nível do mar pode destruir sítios O aumento do nível do mar causado pelas mudanças climáticas pode causar nas próximas décadas a perda de milhares de sítios arqueológicos situados nas regiões costeiras pelo mundo. A pesquisa, publicada na revista americana Journal of Coastal Conservation, pede que seja desenvolvido um índice dos sítios mais expostos a risco, para encontrar uma maneira de preservá-los. Os arqueólogos que organizaram a pesquisa ainda destacaram a ameaça adicional que o desenvolvimento urbano pode fazer a esses espaços.