Elevado da Perimetral começa a ser desmontado no Rio O elevado da Perimetral, na região portuária do Rio, começou a ser desmontado nesta segunda-feira. A via, semelhante ao paulistano Minhocão, será substituída por outras duas, chamadas Binário do Porto e Expressa, como parte do projeto de revitalização da zona portuária, orçado em R$ 7,6 bilhões. A obra, realizada pela Concessionária Porto Novo, deve terminar no primeiro semestre de 2016.