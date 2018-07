Elevador cai e fere nove pessoas em Porto Alegre

As pessoas participavam de uma festa no terraço do edifício localizado na Avenida Borges de Medeiros, uma das principais da capital gaúcha. Segundo a polícia, elas entraram no elevador no 13º andar por volta da 1h45 na madrugada deste domingo e a queda ocorreu a partir do terceiro andar. O caso será investigado pela Polícia Civil, mas uma das causas suspeitas é que tenha ocorrido o rompimento de um dos cabos por causa do excesso de passageiros.