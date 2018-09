Elevador cai, mata pai e fere filho na zona leste de SP Uma pessoa morreu e outra sobreviveu, às 7h50 de hoje, com a queda de um elevador do quarto andar de um prédio residencial localizado na Rua Floriano de Toledo, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, região de Itaquera, na zona leste de São Paulo. Equipes dos bombeiros foram acionadas às 7h54 e, ao chegarem no local, constaram a morte de José Alécio Peral, de 58 anos. O filho dele, Eder Alécio Peral, 30, foi encaminhado consciente para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, porém com traumatismo na coluna, rigidez abdominal e falta de sensibilidade nas pernas. Segundo informado por policiais militares durante registro de boletim de ocorrência no 53º Distrito Policial, do Parque do Carmo, o elevador despencou do último andar, de uma altura de pelo menos 10 metros, parando no fosso. A perícia foi acionada para constatar a causa do acidente.