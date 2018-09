Elevador de hospital cai com 12 pessoas e fere 5 em SP

Cinco pessoas ficaram feridas na queda do elevador de um hospital particular neste domingo, 18, em Barueri, município da Grande São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Barueri, o acidente aconteceu no começo da tarde no Hospitalis, no bairro do Jardim Boa Vista. O elevador, que estava no terceiro andar e transportava pelo menos 12 pessoas, despencou até o segundo subsolo do prédio, numa altura equivalente a nove metros. Duas equipes dos bombeiros foram até o local, mas, quando chegaram, o elevador já havia sido aberto e as vítimas socorridas no próprio hospital. Duas das cinco vítimas tiveram ferimentos um pouco mais graves. Um delas machucou o joelho e a outra fraturou a perna. As pessoas estavam visitando parentes no hospital. Ainda não se sabe as causas do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros de Barueri, o equipamento pode não ter suportado um eventual excesso de peso ou teve algum outro tipo de defeito, que somente a perícia poderá determinar.