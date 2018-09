Elevador de obra caiu por falta de manutenção na Bahia, diz laudo

SÃO PAULO - O laudo pericial, elaborado pela Coordenação de Engenharia Legal do Departamento de Polícia Técnica (DPT), sobre a queda de um elevador em uma obra na região do Iguatemi, em Salvador, que matou nove operários, aponta a falta de manutenção preventiva como causa do acidente. O engenheiro e dono da construtora Segura, Manoel Segura, será indiciado por homicídio culposo provocado por negligência, imperícia e imprudência. O inquérito que apura as responsabilidades acerca do acidente já está em fase de conclusão e depende apenas da entrega dos laudos cadavéricos pelo DPT, para que seja remetido a Justiça.

A perícia concluiu que normas técnicas e de segurança não foram atendidas pelos responsáveis pela manutenção. A falta de manutenção preventiva do guincho e do sistema de freio de emergência do equipamento e problemas na roldana que segurava o cabo do equipamento, que apresentava desgaste e corrosão provocada pela falta de manutenção, são as causas do acidente.

A polícia apurou também que os profissionais responsáveis pela manutenção do elevador não tinham qualificação técnica para o serviço, apesar da experiência na área. "A construtora não apresentou documentos comprovando a realização de inspeção mensal no elevador", explicou Jussara Souza, titular da 16ª Delegacia Territorial (DT).