Elevador despenca e mata homem em Porto Alegre Um senhor de 61 anos morreu na tarde de ontem, em Porto Alegre, após o elevador do depósito de uma distribuidora de calçados despencar. Ele era funcionário terceirizado e fazia a manutenção do equipamento. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a vítima sofreu esmagamento de crânio.