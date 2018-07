Eli Lilly vai recorrer de condenação por contaminação A Eli Lilly do Brasil informou nesta sexta-feira, 9, por meio de nota, que irá recorrer da decisão da 2ª Vara do Trabalho de Paulínia (SP), que condenou a fabricante de medicamentos a pagar uma indenização de R$ 1 bilhão por danos morais coletivos. A Justiça condenou a companhia pela contaminação provocada em ex-trabalhadores que foram expostos a substâncias tóxicas na fábrica do grupo em Cosmópolis, interior de São Paulo.