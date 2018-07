Elias comemora estreia pela Gaviões da fiel O meia do Corinthians Elias foi um dos jogadores estreantes hoje no desfile da escola de samba Gaviões da Fiel. Feliz, ele comemorou o fato de sua primeira participação na avenida ser na escola de seu coração. "Sempre fui torcedor da Gaviões, então para mim é muito importante desfilar aqui", afirmou o jogador. Segundo ele, a possibilidade de participar do desfile não foi um "prêmio" pela boa atuação pela equipe em partida hoje, na qual marcou dois gols. "Já estava combinado faz tempo", afirmou. Segundo Elias, participar do desfile da escola, a quinta a entrar na avenida, é importante. "É uma forma de a gente retribuir o carinho da torcida, que sempre apoia o time", afirmou. Quem também esteve presente no desfile foi o presidente do clube, Andrés Sanchez, que, segundo ele, "já desfila há mais de 12 anos pela Gaviões". O presidente ainda afirmou que, para o ano que vem, gostaria de levar à avenida para prestigiar a Gaviões o atacante Ronaldo, principal contratação do Corinthians para a temporada.