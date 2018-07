Elias dribla cartilha e faz sucesso

Treinadores não se cansam de dizer que futebol é obediência tática. No caso do Corinthians, o segredo do sucesso de Elias é justamente o contrário: o "desrespeito". Jogador de marcação, a recomendação que recebe do técnico Mano Menezes é para não ir tanto ao ataque. "Como o Tcheco (meia) volta mais e recompõe o setor, eu consigo atacar mais, aparecer como homem surpresa", comenta o herói dos 2 a 1 sobre o Racing-URU, na quarta-feira.

A prova de que a desobediência vem dando certo está nos números. Com 4 gols, Elias é o artilheiro da equipe na temporada. Ontem ganhou um presente do clube: a camisa com o número 100, referência aos 100 jogos que completou na equipe alvinegra ? contra a Portuguesa, há duas semanas.

Mano dá liberdade ao jogador de, às vezes, aparecer na frente, como surpresa. Só não admite que seja com frequência, algo que o volante promete cumprir à risca de agora em diante. Peitar o chefe é correr risco de perder a vaga, como ocorreu com Edno ? foi para o Botafogo ? e Escudero ? excluído da Libertadores.

Contra o Racing, Elias balançou a rede adversária em duas oportunidades pela segunda vez no Corinthians. Já havia feito nos 3 a 1 sobre o Guaratinguetá em 2008, no Estadual.

Algo raro na vida de um volante. Mas comum na carreira do camisa 7 que, por oito anos, foi centroavante do Palmeiras em sua categoria de base. No arquirrival, Elias vestia a 9 e chegou a ser artilheiro no juvenil, em 2002, com 20 gols. "Eu era um atacante bom, inteligente, rápido, mas tinha um problema: o gol, aquela coisa quadrada", disse, rindo. Parceiro de Vágner Love, entre outros, ele sofreu com depressão por não deslanchar na carreira. Foi para a várzea, pensou em parar e só recomeçou graças ao ex-volante Rincón, que mudou sua posição no São Bento. "Hoje sou o volante mais feliz do Brasil."

Elias tem no domingo a dura missão de parar os Meninos da Vila. Sério, ele dá a receita para parar Neymar, Ganso, Robinho... "Não podemos pensar em querer intimidar os garotos. Até porque quem usou dessa tática perdeu. Temos de ir lá e tentar encarar o Santos de igual para igual, esquecer que o Neymar vai vir para cima da gente e tentar jogar bola. Ou jogamos, ou passamos vergonha."

Sobre Robinho, comemora a possibilidade de o craque não atuar no clássico. "Espero que não jogue, mesmo", brincou. "O Ronaldo até já ligou para dizer a ele que a seleção é mais importante", afirmou, sobre o fato de o Brasil fazer amistoso terça-feira, com a Irlanda e ter a apresentação no sábado.