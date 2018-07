Elias salva a estreia corintiana

DESTAQUE - Elias foi fundamental para a vitória do Corinthians sobre o Racing, na estreia na Libertadores, e saiu de campo ovacionado pela torcida que lotou o Pacaembu

A experiência é a aposta do Corinthians na Libertadores. São vários os jogadores acima dos 30 anos, como Ronaldo e Roberto Carlos. Mas quem brilhou na estreia do time na competição, ontem à noite, contra o Racing-URU, no Pacaembu, foi Elias, curiosamente o titular mais novo do time. O volante que completará 25 anos em maio fez os dois gols da vitória por 2 a 1 e recebeu aplausos até da primeira-dama, Marisa Letícia, presente ao estádio. "Elias, Elias, Elias", cantaram os mais de 30 mil corintianos.

Estádio lotado, quatro grandes bandeiras, queima de fogos e bexigas em preto e branco saudaram a entrada da equipe. De um lado, um time acostumado a jogos importantes, mas que ainda não tem título da Libertadores. Do outro, um com pouca tradição e que parecia assustado com seu segundo jogo internacional da história. Deslumbrados, os uruguaios entraram em campo às 20h40 não para testar o gramado, mas para tirar fotos do Pacaembu e dos astros brasileiros.

Os torcedores cantaram o nome da cada jogador. Vibraram com Roberto Carlos, Jorge Henrique e principalmente Ronaldo, de volta após 28 dias tratando lesão muscular. A festa indicava uma noite feliz para os corintianos. Os fogos ainda estouravam, e havia muita fumaça no campo quando, no primeiro minuto, os visitantes abriram o placar. Felipe ainda nem tinha feito seu tradicional sinal da cruz debaixo das traves e já era surpreendido com gol do atacante Cauteruccio.

O gol não abalou o torcedor, que passou a gritar ainda mais e ajudou o time a buscar o empate. Ronaldo tocou para Tcheco que, de letra, pôs Elias na cara do gol: 1 a 1 e explosão no Pacaembu. A virada, contudo, não surgiu na primeira etapa. Na verdade, a pressão da estreia parecia mexer com os jogadores. Foram poucas chances, sendo duas no fim, com Ronaldo. O goleiro Contreras defendeu.

Mano Menezes resolveu mexer. Defederico deu lugar a Souza, que formou dupla quase inédita com Ronaldo. Dois centroavantes em campo, mas o primeiro motivo para comemorar ocorreu com a expulsão de Flores, aos 12, por falta violenta. O pedido de calma nas arquibancadas dava o tom. Porém, os torcedores também não se continham. Ronaldo e Roberto Carlos, as apostas, mostraram nervosismo ao desferir rasteiras nos marcadores e levar cartão amarelo.

Ronaldo, apesar de fora de forma, foi sempre perigoso. Bastava a bola passar por seus pés para haver jogada de perigo. E ela chegou. Rapidamente o camisa 9 tocou para Souza, que viu Elias entrando: gol da virada aos 25, alívio e finalmente um time jogando como se deve em casa: toques envolventes, dribles e Ronaldo brincando com os uruguaios. As tabelas sob gritos de "olé" fecharam a noite como ela começou: com festa.

Festa que, no entanto, Mano tratou de conter em seu grupo. "Tivemos muita dificuldade para atacar, principalmente no primeiro tempo", avaliou. "Precisávamos agredir mais e conseguimos no segundo tempo, mas é necessário que o time cresça, senão, não chega".