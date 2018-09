Elisabeth Fritzl 'nunca mais quer ver' o pai, diz irmã a jornal

Uma irmã de Elisabeth Fritzl, a austríaca que passou 24 anos presa no porão da casa do pai, disse ao jornal britânico Sunday Mirror que Elizabeth "nunca mais quer ver a cara" de Josef Fritzl. Gabriele Helm, de 36 anos, relatou em entrevista ao jornal britânico as primeiras palavras de Elisabeth ao reencontrar a mãe. Segundo Gabriele, Elizabeth disse à mãe Rosemarie: "Não acredito que estou realmente livre - é realmente você?" "Eu não acredito que eu saí", teria acrescentado a filha de Josef Fritz. "Eu achava que nunca mais iria ver você. Isso é demais para mim. Nunca mais quero vê-lo." Vida normal Elisabeth, hoje com 42 anos, foi mantida por 24 anos no porão pelo próprio pai, Josef Fritzl. Ela foi constantemente abusada e teve sete filhos com ele. O caso ocorrido na cidade austríaca de Amstetten chocou o mundo ao ser revelado no mês passado. Elisabeth e cinco dos filhos que teve com Josef Fritzl no cativeiro estão se recuperando em uma clínica austríaca. De acordo com o relato da irmã ao Sunday Mirror, eles passam o dia vendo filmes da Disney e lendo cartas de apoio que recebem de todo o mundo. Segundo ela, Elisabeth e o filho mais jovem estão usando óculos escuros porque seus olhos ainda são muito sensíveis à claridade. "Algumas pessoas que ouvem a história acham que Elisabeth é algo de um filme de terror, mas os boatos de que ela não tem dentes e não consegue falar não são verdade", disse Gabriele ao jornal britânico. "Se você a conhecesse, não perceberia o que ela passou, porque ela se parece com qualquer pessoa normal", acrescentou a irmã. "Ela diz à família que tudo o que quer é ter uma vida normal - ou a vida mais normal que conseguir. É o seu único desejo." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.