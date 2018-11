Elite da Guiné Equatorial desvia riqueza do país-Grã-Bretanha

O presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo governa a Guiné Equatorial há mais de três décadas e se tornou o líder africano há mais tempo no poder depois da morte do líbio Muammar Gaddafi. Grupos de defesa dos direitos humanos descrevem seu regime como um dos mais corruptos do mundo.

O país produz cerca de 240.000 barris de petróleo por dia.

"Embora a Guiné Equatorial tenha uma das maiores rendas per capita da África, perto de 70 por cento de sua população vive na miséria. A maior parte desta renda per capita vai para o presidente e para seus parentes e amigos", disse o secretário de Desenvolvimento Internacional da Grã-Bretanha, Andrew Mitchell, ao Parlamento.

"É simplesmente uma vergonha que o elevado nível de riqueza do petróleo seja desviado para uso corrupto e pessoal de uma elite irresponsável e egoísta."

A Transparência Internacional, grupo que acompanha a corrupção no mundo, colocou a ex-colônia espanhola no 168o lugar entre 178 países num ranking sobre os esforços para combater a corrupção.

O Departamento de Justiça dos EUA disse em outubro que tentava apreender os bens no valor de mais de 70 bilhões de dólares do filho de Obiang, Teodoro Nguema Obiang Mangue, incluindo uma casa de 30 milhões de dólares em Malibu.

(Reportagem de Matt Falloon)