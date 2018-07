Elite de Hollywood se encontra nas festas depois do Oscar

A maior festa de todas na principal noite de Hollywood é o Baile dos Governadores, um evento organizado pela Academia responsável pelo Oscar apenas para convidados e que contou com cerca de 1.500 presentes.

Esta é a festa que atrai a maioria das estrelas e é a primeira parada para os vencedores com suas estatuetas de ouro, assim como para outros indicados e artistas e apresentadores do Oscar.

Vencedor do prêmio de melhor ator por "Lincoln", Daniel Day-Lewis confraternizou com George Clooney, que produziu o vencedor de melhor filme "Argo", enquanto convidados bebiam champanhe e comiam pratos preparados pelo chef-celebridade Wolfgang Puck.

O cineasta Ang Lee, que ganhou seu segundo prêmio de melhor diretor por "As Aventuras de Pi", foi comemorar com figurões da indústria do cinema iluminados por um candelabro de 36 metros, que brilhava nas cores escolhidas para a noite: beringela, verde-amarelado e champanhe.

"Não há pressão, o filme está indo bem em todo o mundo, está tudo ótimo", ele sorriu.

O ator principal de "As Aventuras de Pi", Suraj Sharma, recém-chegado de Nova Délhi, na Índia, que estebe no Oscar pela primeira vez este ano, disse que estava "extasiado" com a vitória de Lee.

"Ang trabalhou realmente duro para isso. Sinto-me como se Ang ganhou, todos ganharam", disse o ator à Reuters.

Enquanto os convidados se cumprimentavam ao redor do salão de baile lotado no andar superior do complexo Hollywood & Highland, os cantores Judith Hill e Michael Feinstein entretiam a multidão de celebridades.

O ator britânico Daniel Radcliffe, que realizou seu próprio número musical com o ator Joseph Gordon-Levitt e o anfitrião da noite Seth MacFarlane no palco do Oscar, cumprimentou Feinstein com admiração.

"Isso é incrível. Eu cresci ouvindo você", disse a estrela de "Harry Potter".

Radcliffe, que fez sua estreia no Oscar este ano, elogiou a forma "exemplar" que o anfitrião estreante do Oscar MacFarlane conduziu a cerimônia vista por até um bilhão de pessoas no mundo.

"Seu nível de envolvimento em todos os aspectos do show é admirável", disse Radcliffe à Reuters.

MacFarlane, de 39 anos, comediante, ator e cantor que deixou sua marca como criador da série animada de TV "Family Guy", também recebeu elogios de outras estrelas.

"Muito bom, muito engraçado e improvisado, desprendido e no esitlo Dean Martin", afirmou o ator John Travolta.

As estrelas de "Os Miseráveis" elogiaram a vencedora do prêmio de melhor atriz coadjuvante, Anne Hathaway, enquanto ela posava com sua estatueta.

"Estou muito emocionada. É tão merecido. Estou tão feliz por Anne", disse o diretor do musical de sucesso, Tom Hooper.

A co-estrela Amanda Seyfried acrescentou: "Eu estou super, super animada, mas eu meio que sabia que ela ia ganhar."