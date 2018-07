Elize brigou com marido antes de atirar, diz advogado

De acordo com o advogado, Elize contou a Marcos "que havia contratado um detetive e que teria gravações com imagens dele com uma mulher". Durante a briga, o advogado diz que Marcos teria dado um tapa no rosto de Elize e ameaçou ficar com a guarda da filha, caso eles se separassem.

De acordo com o advogado "Elize pensou em ligar para a polícia, mas teve medo e resolveu amputar o corpo de Marcos", explicou.