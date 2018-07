Elize Matsunaga vai a júri popular

Para o juiz, Elize matou e esquartejou o marido para vingar-se de uma traição - evitando, assim, que uma amante lhe causasse prejuízos sociais e materiais. Além disso, o homicídio, em maio de 2012, teria o objetivo de ficar com o valor do seguro de vida e a administração dos bens do casal. Marcos Matsunaga era diretor executivo da Yoki. Não foi marcada data para o julgamento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.