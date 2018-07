Ellen Roche acha que será rainha de bateria 'mais magra' Rainha da bateria da escola de samba Rosas de Ouro, a modelo e atriz Ellen Roche se dedicou ao extremo para fazer bonito no Anhembi. Com uma rígida rotina de malhação, ela vai desfilar quatro quilos mais magra. "Acho que vou ser a rainha de bateria mais magra deste ano", provoca. Para encerrar um jejum de 15 anos sem título, a escola, segunda a desfilar esta noite, leva para a avenida o samba-enredo "Bem-vindos à Fábrica dos Sonhos", que trata sobre o trabalho que envolve a produção do carnaval. "Adorei o tema deste ano porque homenageia as pessoas que trabalham sempre nos desfiles". Este já é o terceiro ano em que Ellen Roche desfila como rainha da bateria da Rosas de Ouro, mas a sua ligação com a escola é ainda mais antiga: já é a nona vez que ela desfila pela agremiação. Este ano, porém, é especial, diz ela. "Achei muito legal que neste ano eu sou uma ''fadinha''".