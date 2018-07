Ellus usa temas do fundo do mar para o verão 2013 Se a Animale foi fazer um safári noturno de verão, a Ellus resolveu dar um mergulho pelo fundo do mar. À noite, claro. Com Adriana Bozon à frente da criação, a coleção apresentada nesta terça-feira não trouxe grandes experimentações nas formas, mas opções interessantes no uso de materiais.