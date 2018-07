Eloá corre grande risco de morte O estado de saúde da adolescente Eloá, de 15 anos, que foi baleada pelo ex-namorado Lindembergue Alves, de 22 anos, após seqüestro de 100 horas em Santo André, é gravíssimo, segundo o Centro Hospitalar de Santo André. A diretora do hospital, Rosa Maria Pinto Aguiar, afirmou que "há grande risco de morte". A bala está alojada no cerebelo; não foi e nem pode ser retirada, segundo a diretora. Ela disse ainda que, se sobreviver, a garota deve ter graves seqüelas e que de um grau de risco de morte entre 0 a 10, Eloá tem 9. A cirurgia de Eloá foi feita no final da noite de ontem. A bala, que entrou pelo lado direito, está na nuca da garota. A necessidade de uma nova cirurgia não é descartada.