Elton John anima público e até faz a chuva parar em SP Sem efeito visual de grande impacto, Elton John subiu ao palco na noite de ontem com apenas dois minutos de atraso, às 22h02, ao som de um sintetizador. De terno preto com bordados coloridos sobre uma camisa amarela e óculos lilás, sentou-se ao piano para tocar "Funeral for a Friend/Love Lies". Só ao fim da segunda música, "Bitch Is Back", cumprimentou o público de maneira polida e disse estar feliz por voltar a se apresentar no Brasil depois de 14 anos. Em seguida, foi a vez de "Madman Across the Water". Só na quarta canção, "Tiny Dancer", o público do Anhembi, até então apagado, passou a vibrar com o cantor. Uma fina chuva começou a cair. Com "Rocket Man", o Anhembi explodiu. E a chuva até parou. Nas duas horas seguintes, Elton John cantaria outras 20 músicas, muitas delas sucessos de seus 40 anos de carreira, como "Your Song". O show de abertura foi de James Blunt. Às 20h, ele entrou em cena. Com terno cinza e gravata moderna, o carismático inglês entoou "Breathe" para depois soltar um sonoro ?Ooooiii São Pauloooo!?. No início do show, parecia mais animado do que o público. Os pontos altos foram os hits "Carry You Home", "You?re Beautiful" e "1973". Ele cumprimentou vários fãs - uma moça chegou a ganhar um beijo na testa - e, ao fim, pediu licença para tirar uma foto da multidão.