Elton John diz que compositores atuais são 'terríveis'

Cantor disse admirar Lily Allen, Amy Winehouse e Lady Gaga

O astro da música Elton John disse, em entrevista à revista Radio Times, da BBC, que os compositores atuais são "bem terríveis" e que ele "não é fã" de programas de calouros.

"Os compositores de hoje em dia são bem terríveis e é por isso que tudo soa muito parecido. O pop contemporâneo não é muito inspirador."

O cantor disse ainda que se recusou a ser jurado no programa American Idol "porque não iria detonar as pessoas" e porque acha a televisão chata.

Ele também defendeu sua decisão de cantar no casamento do apresentador de TV americano Rush Limbaugh, que tem um programa de entrevistas e já foi acusado de homofobia.

"Eu construo pontes e derrubo paredes", disse o astro de 63 anos.

"Eu fiquei furioso quando as pessoas disseram que joguei 40 anos de credibilidade fora por dinheiro. Não. Eu não preciso disso."

"Ninguém ficou mais surpreso que eu quando Rush pediu (para eu cantar em seu casamento). Politicamente, somos opostos. Era uma oportunidade de quebrar o gelo", disse Elton John, que teria recebido o equivalente a R$ 1,6 milhão pela apresentação.

Show de calouros

Durante a entrevista à Radio Times, Elton John disse não gostar de programas de calouros e afirmou que provavelmente não teria durado muito se tivesse participado de um.

"Além disso, não quero estar na televisão. Ela se tornou chata e deixa as pessoas com o cérebro lesado e as bundas paralisadas no sofá. Eu gosto do Simon Cowell (criador do programa X Factor), mas o que ele faz é entretenimento televisivo", disse o astro.

"A TV alça você para o estrelato e aí você tem que se manter lá, o que é duro. Leona Lewis e Alexandra Burke (vencedoras do X Factor) estão à mercê da próxima música que elas vão conseguir."

Elton John disse admirar estrelas como Lily Allen, Amy Winehouse e Lady Gaga, mas acrescentou que é "importante que elas escrevam suas próprias músicas para que não fiquem à mercê de ninguém".

O cantor também disse que a estrela revelada pelo programa Britain's Got Talent Susan Boyle é "um fenômeno adorável", mas que ela "pode não entender as pressões do showbusiness". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.