Elton John: ''Jesus era gay superinteligente''

O cantor inglês Elton John, em entrevista publicada ontem na revista Parade, afirmou que Jesus foi "um gay compassivo, superinteligente, que entendia os problemas humanos".

"Jesus queria que o ser humano desse amor e perdão. Não sei por que as pessoas são tão cruéis. Ser uma mulher homossexual no Oriente Médio é a morte", disse.

Na entrevista, Elton John também abordou sua relação com as drogas. "Em todas as minhas relações amorosas, havia droga. Isso nunca funciona." E falou da sua vida amorosa. "Sempre escolhi (amantes) mais jovens do que eu. Queria enchê-los de amor. Eu procurava educá-los", afirmou.

LIVRO

Na Índia, uma ilustração de Jesus gerou polêmica. O porta-voz da Arquidiocese de Mumbai, Anthony Charanghat, protestou ontem após ser informado de que um livro didático destinado a estudantes do ensino fundamental traz a imagem de Jesus Cristo fumando e segurando uma lata de cerveja.

"Fere os sentimentos dos católicos", disse Charanghat.

O porta-voz da Conferência Episcopal da Índia, Babu Joseph, já havia solicitado ao governo medidas contra a editora responsável Skyline Publication que, até agora, não se manifestou.

A caricatura apareceu no Estado indiano de Meghalaya, que tem mais de 2 milhões de habitantes e onde a fé cristã é majoritária.

Em 2007, um jornal tâmil (um grupo étnico de fé hindu) já havia provocado uma polêmica religiosa na Malásia ao publicar um desenho de Jesus Cristo em situação semelhante.