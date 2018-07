Elza Soares dará R$ 5 mil para ter laptop de volta A cantora Elza Soares oferece R$ 5 mil como recompensa para quem encontrar seu laptop, furtado quando saía do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na quinta-feira da semana passada. No computador, segundo a cantora, estavam todas as músicas de seu novo disco e outras informações profissionais. "Passei dois dias chorando. Foi um segundo de desatenção e levaram o computador e documentos meus e do Bruno (Luccidi, namorado e empresário)." A mochila com o computador estava num carrinho do aeroporto.