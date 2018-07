Elza Soares diz que desfila nua em SP se for convidada Com um vestido curto feito de anéis de lata prateados, Elza Soares provocou frisson ao chegar ao Camarote Bar Brahma, no Sambódromo de São Paulo, na noite de hoje. Entre sorrisos, a cantora afirmou que, se convidada, aceitaria no ato desfilar no carnaval paulistano, de preferência na Vai-Vai. "É só convidar que ''ela'' vem toda linda, maravilhosa e gostosa", disse. A estrela gostaria de vir sambando no chão e usando o mínimo de roupa possível. "Se puder, quero usar roupa nenhuma", revelou. "Um adereço na cabeça, não muito grande para não tapar a luz, estaria de bom tamanho." Elza se apresenta esta noite camarote, com o grupo Farofa Carioca. A cantora acaba de desembarcar de Portugal, onde fez um show. "Nem deu tempo de espiar o desfile de São Paulo." Apesar de torcedora da escola carioca Mocidade Independente de Padre Miguel, Elza deve passar longe do Rio nos próximos dias. Amanhã, ela vai cantar em Fortaleza. "A gente trabalha, mas também se diverte", disse, evitando eleger o melhor carnaval do País. "Quem faz o melhor carnaval é o povo."