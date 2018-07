Elza Soares e Edu Lobo recebem prêmio cultural no Rio Foram entregues hoje as medalhas da Ordem do Mérito Cultural a artistas e entidades do setor cultural e de direitos humanos. As condecorações seriam dadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está no Rio de Janeiro, mas não pôde comparecer. A incumbência ficou com o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Entre os ganhadores da maior láurea, o grau Grã-Cruz, estão o compositor Edu Lobo e a cantora Elza Soares. Receberam a condecoração in memoriam, o músico Pixinguinha e o escritor Guimarães Rosa, entre outros. A Ordem do Mérito Cultural foi criada em 1995 pela Presidência da República e já premiou mais de 400 personalidades e instituições. Em seu discurso, o ministro da Cultura mencionou as mudanças que pretende implementar na Fundação Nacional de Arte (Funarte), cujo presidente Celso Frateschi se afastou esta semana. "Vamos erguer uma nova Funarte, fazer dela uma instituição de vanguarda", afirmou. A cerimônia foi realizada no Teatro Municipal do Rio e foi entremeada por apresentações musicais. Elza Soares abriu o evento cantando o Hino Nacional. A apresentação foi do secretário da Identidade e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Sérgio Mamberti, e da atriz Camila Pitanga. Algumas instituições, como a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT) também foram contempladas.