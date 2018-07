Em 10 anos, aumento de 61% O número de evangélicos no Brasil cresceu 61,5% em dez anos, com 16 milhões de novos fiéis, segundo levantamento divulgado em junho pelo IBGE. O total de evangélicos no País subiu de 26,2 milhões em 2000 para 42,3 milhões em 2010. A proporção em relação à população avançou de 15,5% para 22,2%. Em 1991, eram 9%.