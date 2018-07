Em 10 regiões, mosquito da dengue é resistente a veneno

O Ministério da Saúde informou que em seis regiões metropolitanas e quatro capitais do País foi detectada, em 2009, resistência de larvas do mosquito da dengue a determinados larvicidas. Em outras duas regiões e no Estado de São Paulo, o problema ocorreu em relação a inseticidas utilizados contra o mosquito adulto.

Os problemas com os larvicidas BTI e temefós foram registrados nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Natal, Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro, além das capitais Maceió e Aracajú - em todas houve substituição pelo produto diflubenzuron, diz a pasta. Em Rio Branco e Campo Grande, a mudança ocorre atualmente.

Já a resistência aos inseticidas deltametrina, cypemetrina e alfacipermetrina, usados no chamado fumacê, ocorreu nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Fortaleza e no Estado de São Paulo, onde os produtos foram substituídos por malathion ou fenitrothion.

O ministério alerta, porém, que a resistência não pode ser a única justificativa para epidemias, uma vez que há outras medidas de controle do vetor, como remoção de focos de água parada. O Brasil já registra epidemias de dengue em municípios de sete Estados - MT, MS, GO, DF, AC, RR e SP. No último Estado, os focos da epidemia são São José do Rio Preto e Araçatuba, mas Ribeirão Preto e Guarujá também apresentam alta de casos.

A resistência a larvicidas e inseticidas deve ser acompanhada por todos os gestores e o ministério mantém um sistema de monitoramento que avalia cem municípios brasileiros, com frequência bianual. As informações obtidas são discutidas por especialistas que assessoram o Programa Nacional de Controle da Dengue e que determinam a necessidade de substituir os produtos. Segundo a pasta, a troca começa antes que os agentes químicos percam totalmente a eficácia.

Em Campo Grande, onde há epidemia, Alcides Ferreira, coordenador do Serviço de Controle de Vetores da prefeitura, disse que os técnicos também estavam reclamando do inseticida usado no fumacê, além do larvicida.

"A recomendação da Organização Mundial de Saúde é de 1% de tolerância. Existem bairros na capital que o índice chega a 3,3%", disse Ferreira. Segundo garantiu o coordenador, a partir de ontem a pasta voltaria a pulverizar a cidade com malathion. "Com essa mudança e a entrada de mais 550 homens na pulverização, além de 1.200 agentes de saúde na prevenção de novos focos, a situação deve melhorar", prometeu.

Tanto em Campo Grande como em Araçatuba, interior de São Paulo, técnicos têm apontado que a eclosão dos ovos está acontecendo mais rapidamente. "Acreditamos que as larvas apareçam em um período de oito a dez horas", disse Ferreira.

"O ciclo de desenvolvimento de qualquer larva, principalmente dos mosquitos vetores, depende fundamentalmente da temperatura e da umidade - isto já é conhecido desde o início do século 20. Conforme aumenta a temperatura, o ciclo se acelera, propiciando o surgimento de mosquitos adultos mais rapidamente", respondeu, em nota técnica, o ministério.

AÇÕES CONTRA MORADORES

A prefeitura ajuizou 15 ações contra moradores de Ribeirão Preto para que suas casas sejam vistoriadas e 14 foram deferidas por dois juízes nesta semana. A cidade já tem 1.373 casos de dengue neste ano.

"Queremos diminuir a tendência de imóveis fechados, que está em 40%, quando o ideal é ter abaixo de 25% de recusas nas visitas", comenta a chefe da Divisão do Controle de Vetores, Cristina O"Grady Lima.