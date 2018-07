Em 135 anos, história e credibilidade

São 135 anos de existência e 130 de vida independente. O jornal O Estado de S. Paulo, lançado em 4 de janeiro de 1875 com o nome de A Província de São Paulo, nasceu do ideal de um grupo de republicanos, dois anos após a Convenção de Itu. Apresentava-se como um órgão sem compromisso partidário, apesar das convicções de seus fundadores. A primeira edição do jornal, de quatro páginas, foi impressa à luz de velas de sebo, numa máquina comprada de segunda mão movida pelos músculos de seis negros libertos. Para uma tiragem de 2.025 exemplares, foi necessária quase uma noite de trabalho.

"A Província, que mudaria de nome em 31 de dezembro de 1889, um mês e meio após a queda da monarquia, inovou o mercado. A começar pela distribuição, quando o francês Bernard Gregoire saía a cavalo pelas ruas da cidade, barrete branco na cabeça, buzina na mão e um maço de jornais debaixo do braço, gritando as notícias. Foi um sucesso nas vendas avulsas, apesar de os concorrentes - Correio Paulistano, Diário de S. Paulo e O Ipiranga - ridicularizarem a imagem do jornaleiro, mais tarde incorporada no ex-libris do Estado.

Em 1888, quando o nome de Julio Mesquita apareceu na primeira página como diretor-gerente, o jornal comemorou a abolição da escravatura, pela qual vinha lutando desde sua fundação. "Viva a República" foi a manchete de 16 de novembro de 1889.

A tiragem, então de 4.800 exemplares, subiu para 8 mil em 1892, quando São Paulo se aproximava dos 150 mil habitantes. A capital começava a se industrializar: contava já com 109 fábricas, que empregavam 5.670 operários. O crescimento e a modernização das indústrias se refletiram na redação e na gráfica do jornal.

Com Julio Mesquita na direção, o jornal inovou a equipe de jornalistas. Euclides da Cunha, que começou assinando uma coluna com o pseudônimo de Proudhon, ao lado de colaboradores como Julia Lopes de Almeida, Raimundo Correia, Aluísio de Azevedo, Raul Pompeia e Alberto de Oliveira, foi enviado como repórter para cobrir a Guerra de Canudos. Escreveu relatos sobre a terra, o homem e a luta no interior da Bahia, que depois desenvolveria nas páginas do clássico Os Sertões. Pelo Estado passaram também Guilherme de Almeida, Mário de Andrade e Monteiro Lobato, o criador de Jeca Tatu, que se lançou como escritor pelas páginas do jornal em novembro de 1914.

Agilidade. As oficinas renovavam suas máquinas e as notícias do exterior chegavam pela agência Havas, atual France Presse, cujos telegramas deram maior agilidade às informações. Durante a 1ª Guerra Mundial, Julio Mesquita escreveu artigos semanais, que seu bisneto, Ruy Mesquita Filho, publicaria em 2000 no livro A Guerra, em quatro volumes. O jornalista analisava o conflito sem disfarçar sua posição favorável aos aliados. Em represália, indústrias alemãs suspenderam seus anúncios no jornal.

Em 1915, outra inovação: a empresa lançou uma edição vespertina, conhecida como Estadinho, que circulou até 1921. Era um jornal irrequieto e às vezes irreverente, cujo diretor era Julio de Mesquita Filho, que estreava como jornalista, enquanto seu irmão, Francisco Mesquita, começava a trabalhar na administração. Com a morte do pai, Julio Mesquita, em 1927, os dois assumiram a direção.

Até a morte dos dois irmãos, em 1969, a empresa passou por uma série de transformações gráficas e modernizou suas instalações. Comprou rotativas modernas e construiu uma nova sede, na Rua Major Quedinho, centro da cidade, depois da devolução à família Mesquita em 1945 do jornal que havia sido ocupado pela ditadura de Getúlio Vargas, em 1940. Os cinco anos de ocupação não são contados na história do Estado.

Após a morte do pai, Julio de Mesquita Neto assumiu a direção do Estado, enquanto Ruy Mesquita continuava à frente do Jornal da Tarde. Luiz Carlos Mesquita, o irmão caçula, dirigia a Rádio Eldorado e a Edição de Esportes, publicada às segundas-feiras, quando o Estado não circulava.

Tanto o Jornal da Tarde quanto a Edição de Esportes representaram uma revolução gráfica na imprensa brasileira. Modernizaram o visual e investiram em reportagens leves e atraentes.

Computadores. As mudanças continuaram ocorrendo nas décadas seguintes, com sucessivas renovações. A chegada dos computadores à redação foi mais uma inovação, ao lado da instalação de novas máquinas de impressão. Reformas gráficas cada vez mais ousadas deram uma nova cara ao jornal, atualizando imagem e texto sem sacrificar a tradição e a credibilidade.