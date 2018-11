Em 15 dias, chuva em Salvador supera média para abril O acumulado de chuvas em Salvador nestes primeiros 15 dias do mês já superou a média para todo o mês de abril, de acordo com o instituto Climatempo. A intensa chuva dos últimos dias fez com que em a capital baiana registrasse do último dia 1.º até as 9 horas de hoje, o acumulado de 356 milímetros, 11% acima da média normal de 322 mm, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).