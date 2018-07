Em 1960, país sofreu o maior tremor já registrado na história A cidade chilena de Valdívia foi, em 1960, o cenário do maior terremoto já registrado na história. O tremor atingiu 9,5 graus na escala Richter e provocou a morte de entre 5 mil a 6 mil pessoas. Também destruiu a cidade de Puerto Montt, que teve 80% de seus edifícios afetados. A catástrofe foi acompanhada de um tsunami que, além de afetar o litoral chileno, chegou à costa do Havaí, onde 61 pessoas morreram afogadas. As ondas também alcançaram o litoral das Filipinas, provocando 32 mortes.